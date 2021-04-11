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Литовский пенсионер заблудился и оказался в Беларуси
11.04.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр - Sputnik. Литовского пенсионера обнаружили на территории Беларуси пограничники, патрулировавшие государственную границу в Ошмянском районе. Подробности инцидента рассказали в Госпогранкомитете.
Мужчина был в утомленном состоянии, не смог рассказать, где он и зачем. Пограничники выяснили, что ему 82 года, он является гражданином Литвы и живет недалеко от белорусско-литовской границы – в деревне Янкунай Шальчининкайского района.
Мужчине оказали первую помощь, после чего забдлудившегося пожилого человека передали литовским пограничникам.
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Мужчина был в утомленном состоянии, не смог рассказать, где он и зачем. Пограничники выяснили, что ему 82 года.
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