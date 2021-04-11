Литовский пенсионер заблудился и оказался в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Литовского пенсионера обнаружили на территории Беларуси пограничники, патрулировавшие государственную границу в Ошмянском районе. Подробности инцидента рассказали в Госпогранкомитете.

Мужчина был в утомленном состоянии, не смог рассказать, где он и зачем. Пограничники выяснили, что ему 82 года, он является гражданином Литвы и живет недалеко от белорусско-литовской границы – в деревне Янкунай Шальчининкайского района.

Мужчине оказали первую помощь, после чего забдлудившегося пожилого человека передали литовским пограничникам.

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