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Литовский пенсионер заблудился и оказался в Беларуси

11.04.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Литовского пенсионера обнаружили на территории Беларуси пограничники, патрулировавшие государственную границу в Ошмянском районе. Подробности инцидента рассказали в Госпогранкомитете.

Мужчина был в утомленном состоянии, не смог рассказать, где он и зачем. Пограничники выяснили, что ему 82 года, он является гражданином Литвы и живет недалеко от белорусско-литовской границы – в деревне Янкунай Шальчининкайского района.

Мужчине оказали первую помощь, после чего забдлудившегося пожилого человека передали литовским пограничникам.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина был в утомленном состоянии, не смог рассказать, где он и зачем. Пограничники выяснили, что ему 82 года.
 
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