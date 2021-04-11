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В Бобруйском районе пропал 73-летний мужчина - его ищут спасатели и волонтеры
Источник материала: Tut.by
В Бобруйском районе пропал 73-летний Николай Порхамович. Его вторые сутки ищут спасатели и волонтеры.
Сообщение о пропаже пенсионера спасателям поступило 10 апреля в 15.40. Сообщалось, что мужчина потерялся возле деревни Орсичи Бобруйского района.
10 апреля найти пенсионера не удалось,
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Николай Порхамович пропал возле деревни Орсичи 10 апреля.
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