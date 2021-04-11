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В Бобруйском районе пропал 73-летний мужчина - его ищут спасатели и волонтеры

11.04.2021 15:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйском районе пропал 73-летний Николай Порхамович. Его вторые сутки ищут спасатели и волонтеры.


Фото: stat8.blog.ru

Сообщение о пропаже пенсионера спасателям поступило 10 апреля в 15.40. Сообщалось, что мужчина потерялся возле деревни Орсичи Бобруйского района.

10 апреля найти пенсионера не удалось, сообщает МЧС. Его поиски продолжаются сегодня, 11 апреля. На помощь выехали волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс».

 
 
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Николай Порхамович пропал возле деревни Орсичи 10 апреля.
 
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