В Бобруйском районе пропал 73-летний мужчина - его ищут спасатели и волонтеры

Источник материала: Tut.by

В Бобруйском районе пропал 73-летний Николай Порхамович. Его вторые сутки ищут спасатели и волонтеры.



Фото: stat8.blog.ru

Сообщение о пропаже пенсионера спасателям поступило 10 апреля в 15.40. Сообщалось, что мужчина потерялся возле деревни Орсичи Бобруйского района.

10 апреля найти пенсионера не удалось, сообщает МЧС. Его поиски продолжаются сегодня, 11 апреля. На помощь выехали волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс».