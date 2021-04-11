Белорусские пограничники помогли заблудившемуся литовцу вернуться домой

Источник материала: Tut.by

82-летний литовец заблудился и оказался в Беларуси. Сморгонские пограничники обнаружили мужчину и оказали помощь, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Сегодня утром, 11 апреля, в Ошмянском районе сморгонские пограничники, патрулируя участок госграницы, выявили неизвестного.

Мужчина находился в утомленном состоянии, не мог пояснить цель и место своего нахождения. В ходе разбирательства установлено, что он является 82-летним гражданином Литвы и проживает в деревне Янкунай Шальчининкайского района недалеко от границы с Беларусью. В силу преклонного возраста иностранец не сориентировался на местности и попал на территорию Беларуси, говорится в сообщении ГПК.

Пожилому человеку оказали первую помощь. Затем его передали литовским пограничникам.