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Иран признал терактом аварию на крупном ядерном объекте
12.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Инцидент на крупном ядерном объекте – нападение и акт "ядерного терроризма", заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи в эфире иранского телевидения.
Вице-президент отметил, что Иран оставляет за собой право принять соответствующие меры в связи с инцидентом.
"Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и МАГАТЭ должно противостоять ядерному терроризму", – сообщил Салехи.
Из-за аварии сегодня утром была прервана подача электроэнергии на ядерный объект в Натанзе. ЧП случилось спустя несколько часов после запуска на предприятии новых центрифуг для обогащения урана.
По данным властей Ирана, от сбоя в подаче электроэнергии никто не пострадал, экология также не пострадала.
Правительство объявило о начале расследования обстоятельств произошедшего. Но при этом власти не стали уточнять, есть ли взаимосвязь между терактом и кибератаками, с которыми часто сталкиваются ядерные объекты страны. О кибератаках говорят СМИ Израиля, при этом не уточняя источники.
Напомним, 10 апреля было запущено производство новых центрифуг по обогащению урана, но оно противоречит условиям соглашения о ядерной программе Исламской республики.
Иран настаивает на сугубо мирном характере своей программы, ряд стран подозревают, что Тегеран обогащает уран для создания атомной бомбы.
После смены президента США возобновили переговоры о возврате к ядерной сделке. Вашингтон хочет добиться отказа Ирана от обогащения урана в обмен на отмену экономических санкций.
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Утром 11 апреля из-за ЧП была прервана подача электроэнергии на ядерный объект в Натанзе, где задействованы новые центрифуги для обогащения урана.
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