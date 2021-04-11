Иран признал терактом аварию на крупном ядерном объекте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Инцидент на крупном ядерном объекте – нападение и акт "ядерного терроризма", заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи в эфире иранского телевидения.

Вице-президент отметил, что Иран оставляет за собой право принять соответствующие меры в связи с инцидентом.

"Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и МАГАТЭ должно противостоять ядерному терроризму", – сообщил Салехи.

Из-за аварии сегодня утром была прервана подача электроэнергии на ядерный объект в Натанзе. ЧП случилось спустя несколько часов после запуска на предприятии новых центрифуг для обогащения урана.

По данным властей Ирана, от сбоя в подаче электроэнергии никто не пострадал, экология также не пострадала.

Правительство объявило о начале расследования обстоятельств произошедшего. Но при этом власти не стали уточнять, есть ли взаимосвязь между терактом и кибератаками, с которыми часто сталкиваются ядерные объекты страны. О кибератаках говорят СМИ Израиля, при этом не уточняя источники.

Напомним, 10 апреля было запущено производство новых центрифуг по обогащению урана, но оно противоречит условиям соглашения о ядерной программе Исламской республики.

Иран настаивает на сугубо мирном характере своей программы, ряд стран подозревают, что Тегеран обогащает уран для создания атомной бомбы.

После смены президента США возобновили переговоры о возврате к ядерной сделке. Вашингтон хочет добиться отказа Ирана от обогащения урана в обмен на отмену экономических санкций.

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