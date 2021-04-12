ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ со стрельбой остановила пьяного бесправника на угнанном Rover

12.04.2021 09:13 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ обратили внимание на странное поведение водителя Rover в потоке. На требования об остановке он не реагировал и попытался скрыться. После двух предупредительных выстрелов его все же удалось задержать. За рулем оказался бесправник с 0,78 промилле. Машину, кстати, он угнал. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.


Фото: ГАИ Минска

Инцидент произошел 11 апреля. Около 8.50 минут на развязке Игуменский тракт — внутреннее кольцо МКАД инспекторы заметили автомобиль Rover, движение которого выделялась из потока остальных машин. На требование остановки водитель никак не отреагировал и выехал на трассу Р23 (Минск-Микашевичи). Экипаж начал преследование, к погоне подключились еще несколько автомобилей ГАИ.

В поселке Слобода после двух предупредительных выстрелов водителя задержали.

Им оказался 33-летний минчанин, никогда не получавший водительское удостоверение. Он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, причем в 2010 и в 2015 был осужден по ст. 317−1 УК Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения).

Мужчину доставили на освидетельствование, по результатом которого выявлено 0,72 промилле алкоголя.

Кроме того, выяснилось, что Rover мужчина угнал: накануне хозяин автомобиля пригнал ему его на ремонт. 

По данному факту проводится проверка. В ближайшее время его действиям следователи дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поселке Слобода после двух предупредительных выстрелов водителя задержали.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Иран признал терактом аварию на крупном ядерном объекте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by