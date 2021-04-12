ГАИ со стрельбой остановила пьяного бесправника на угнанном Rover

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ обратили внимание на странное поведение водителя Rover в потоке. На требования об остановке он не реагировал и попытался скрыться. После двух предупредительных выстрелов его все же удалось задержать. За рулем оказался бесправник с 0,78 промилле. Машину, кстати, он угнал. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.



Фото: ГАИ Минска

Инцидент произошел 11 апреля. Около 8.50 минут на развязке Игуменский тракт — внутреннее кольцо МКАД инспекторы заметили автомобиль Rover, движение которого выделялась из потока остальных машин. На требование остановки водитель никак не отреагировал и выехал на трассу Р23 (Минск-Микашевичи). Экипаж начал преследование, к погоне подключились еще несколько автомобилей ГАИ.

В поселке Слобода после двух предупредительных выстрелов водителя задержали.

Им оказался 33-летний минчанин, никогда не получавший водительское удостоверение. Он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, причем в 2010 и в 2015 был осужден по ст. 317−1 УК Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения).

Мужчину доставили на освидетельствование, по результатом которого выявлено 0,72 промилле алкоголя.

Кроме того, выяснилось, что Rover мужчина угнал: накануне хозяин автомобиля пригнал ему его на ремонт.

По данному факту проводится проверка. В ближайшее время его действиям следователи дадут правовую оценку.