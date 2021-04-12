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Почти 60 свидетелей: в суде по делу экс-банкира Бабарико идет допрос

12.04.2021 11:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр - Sputnik. Около 60 свидетелей предстоит допросить в суде по делу экс-председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сегодня для дачи показаний в суд доставлен минский коммерсант - директор одного из столичных ООО.

Из 60 свидетелей, которых будут допрашивать в суде по данному делу, есть несколько фигурантов других уголовных дел. Некоторые из них так же, как и фигуранты дела бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, находятся под стражей в СИЗО КГБ.

Первого свидетеля по делу допросили в минувшую пятницу. Это также бывший директор коммерческой фирмы, и он давал показания по эпизодам дачи взяток ряду обвиняемых по делу экс-топов Белгазпромбанка.

Свидетель, который дает показания сегодня, начал со свободного рассказа о том, как давал взятки ряду обвиняемых.

Дело Бабарико

Рассмотрение дела Бабарико и еще 7 обвиняемых длится уже почти два месяца, но только на прошлой неделе завершился допрос обвиняемых.

Все, кроме главного фигуранта, дали признательные показания, признали вину.

Бабарико в суде продолжил стратегию защиты, которая была на стадии предварительного следствия. В день допроса он прочитал заготовленную ранее речь, в которой заявил о том, что считает свое дело политически мотивированным. Речь длилась около 40 минут, после Бабарико заявил, что больше давать показаний не намерен и на вопросы в суде отвечать ее будет.

© Sputnik / Анна Нефедова
Взятки в рабочих кабинетах: продолжается суд по делу Виктора Бабарико

По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере.

Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание, свою вину в полном объеме он не признал.

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Теги: Минск
 
 
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Десятки свидетелей дают показания по эпизодам дачи взяток, которые изложены в уголовном деле бывшего главы Белгазпромбанка.
 
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