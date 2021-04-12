СК: Стрижак и Леончик объявлены в межгосударственный розыск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году, по нему обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, признаны Андрей Александров и Ирина Злобина.

"В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств, для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной", - сообщили Sputnik в понедельник в Следственном комитете.

По данным следствия, в дальнейшем эти деньги обвиняемые использовали для оплаты штрафов за совершенные некоторыми участниками протестов административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба.

BY_help и BYSOL

Из материалов уголовного дела следует, что подобная преступная деятельность вышеуказанных лиц осуществлялась на системной основе, отметили в СК.

"По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах", - сообщили в СК.

При этом, как уточнили следователи, Стрижак входит в состав так называемого координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь неконституционным путем, а также является сооснователем BY_help и BYSOL.

"Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой", - сказали в СК.

Кроме этого, в ходе следствия получены доказательства о финансировании BYSOL деятельности ранее признанного УСК по городу Минску экстремистского формирования, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов, сказали следователи.

Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по двум статьям УК - ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

УСК по городу Минску в отношении граждан Республики Беларусь А.Стрижака и А.Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск.

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