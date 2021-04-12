В Петриковском районе мужчина тушил перебросившийся с травы на дом огонь - и получил серьезные ожоги

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе пострадал мужчина, который пытался потушить горящий дом, сообщили в МЧС.





Пожар произошел днем 11 апреля в деревне Старые Кацуры. Вероятно, из-за палов травы загорелся дом и пять хозпостроек.





Еще до приезда спасателей при тушении пожара получил ожоги 66-летний мужчина — его доставили в реанимацию Калинковичской ЦРБ.