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В Петриковском районе мужчина тушил перебросившийся с травы на дом огонь - и получил серьезные ожоги
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе пострадал мужчина, который пытался потушить горящий дом,
Пожар произошел днем 11 апреля в деревне Старые Кацуры. Вероятно, из-за палов травы загорелся дом и пять хозпостроек.
Еще до приезда спасателей при тушении пожара получил ожоги 66-летний мужчина — его доставили в реанимацию Калинковичской ЦРБ.
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В Петриковском районе мужчина тушил перебросившийся с травы на дом огонь - и получил серьезные ожоги
Пожар произошел днем 11 апреля в деревне Старые Кацуры.
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