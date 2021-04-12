«Кричали: не ходи туда!» В Пуховичах 18-летний парень спасал женщину из огня и попал в реанимацию

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Пуховичи вечером 11 апреля загорелась квартира в четырехэтажном доме на Советской улице. С пожара в больницу были доставлены 67-летняя хозяйка и 18-летний парень, сообщает Млын.by.



Фото: Млын.by

По информации пресс-службы МЧС, 11 апреля в 19.23 в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже четырехэтажного дома в Пуховичах на улице Советской, 99.

При самостоятельном тушении пожара получили отравление продуктами горения хозяйка 1954 года рождения и парень 2003 года рождения, оба госпитализированы. Причина пожара устанавливается.



Фото: Млын.by

— Парень живет в нашем дворе, — рассказала журналистам соседка. — Когда начался пожар, он с улицы увидел дым и сразу бросился в квартиру пенсионерки, чтобы спасти ее. Я кричала ему: «Не ходи туда!» Он не послушал. В итоге обоих с отравлением дымом увезла скорая помощь. Не знаю о состоянии женщины, а парень находится в реанимации. У него пострадали легкие.

Причину возгорания выясняют спасатели.