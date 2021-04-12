Выдала сигнализация: иностранцев задержали у белорусско-литовской границы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Жители Шри-Ланки были обнаружены в полукилометре от белорусской государственной границы, об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Иностранцев выдала охранная сигнализация. Сморгонские пограничники незамедлительно выбыли по тревоге, по следам на поиск пустили служебную собаку. Вскоре сотрудники Госпогранкомитета задержали троих молодых людей. Документов у них при себе не было.

Парни смогли объяснить, что они граждане Шри-Ланки и намеревались попасть в страны ЕС в поисках лучшей жизни.

Проводится разбирательство. За попытку незаконного пересечения границы иностранцев ждет штраф до 2900 рублей. Также будет поставлен вопрос об их депортации на родину.

Этот случай с гражданами Шри-Ланки – не первый с начала месяца. Так 1 апреля, возле белорусско-литовского пункта пропуска "Бенякони" в автомобиле были задержаны мужчина и трое девушек. При себе у них также не было официальных документов. Сейчас рассматривается вопрос об их высылке.

А на польском участке госграницы в начале апреля были задержаны 21-летняя гражданка Эфиопии и 31-летняя уроженка Эритреи, которые направлялись в ЕС. Их также вернут на родину .

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