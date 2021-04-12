Школьник ради хайпа в Tik-Tok оплевал военный мемориал - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 12 апр – Sputnik. Витебский школьник снял видео для Tik-Tok, но вместо ожидаемого хайпа получил огромное количество негативных комментариев, кроме того, им заинтересовалась милиция.

На видно парень плюет на военный мемориал. Что грозит парню за его поступок, читайте в материале Sputnik.

До чего довел Tik-Tok

12-летний школьник выложил у себя на странице в Тик-Ток видео, где плюет на Памятник героям Отечественной войны 1812 года. Ролик был забанен самой социальной сетью с формулировкой "видео вызывающе оскорбительного характера".

Несмотря на быструю блокировку видео, его успело посмотреть большое количество пользователей, которые начали оставлять на странице юноши негативные комментарии.

"Извиняюсь перед всеми ветеранами, которых обидел. Пацаны, не надо меня хейтить, я извинился. Не надо писать плохие комментарии", - ответил молодой человек комментаторам.

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором двое молодых людей в масках моют оплеванный мемориал. В подписи к видео говорится, что это именно "те самые тиктокеры вымыли плиты и приносят свои извинения". На заднем фоне в видео слышно, как взрослый мужчина говорит кому-то, что парни будут мыть памятник, пока хватит воды, но вымоют все плиты.

Серьезные последствия глупого поступка

"Это вопиющий случай, подобное произошло впервые. Мы воспитываем молодежь на почитании истории и подвигов наших предков. Рассказываем детям о подвигах, о том, как люди, отдавали свои жизни за то, чтобы в будущем была мирная жизнь", - рассказал Sputnik старший инспектор по особым поручениям группы организации работы инспекции по делам несовершеннолетних отдела профилактики УВД Витебского облисполкома Роман Бардеев.

По словам собеседника, в отношении молодого человека зарегистрирован материал проверки по факту противоправных действий. Если бы школьнику исполнилось 14 лет, в отношении него было бы заведено уголовное дело по ст.346 УК РБ (надругательство над историко-культурными ценностями). Санкции по первой части этой статьи предусматривают общественные работы, штраф, либо арест без указания сроков.

"Поскольку молодому человеку 12 лет, он не может быть привлечен к уголовной ответственности по данной статье, поэтому будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, копию постановления которого направят в Инспекцию по делам несовершеннолетних", - сообщил Бардеев.

Инспекция рассмотрит данное постановление и будет инициировать его направление в суд "для решения вопроса о направлении данных подростков в специальное учебное заведение закрытого типа сроком до двух лет".

Как пояснил Роман Бардеев, вместе с героем ролика к ответственности привлекли и оператора, тоже подростка.

"Естественно, проверка в рамках уголовно-исполнительного кодекса будет проведена и в отношении родителей молодых людей", - отметил Бардеев.

Поскольку семья героя видеоролика находится в социально опасном положении, в отношении его матери будет вестись административный процесс и составлен протокол по статье 10.30 КоАП РБ (невыполнение обязанностей по воспитанию детей).

"Расстраивает, что сейчас молодежь пытается получить мимолетную популярность, не прикладывая усилий. Вместо нормальной учебы, занятий спортом, саморазвития некоторые ребята пытаются хайпить дурным способом, лишь бы получить комментарии и лайки, а что будет потом, они не задумываются", - отметил Роман Бардеев.