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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупное ДТП на МКАД Семья с тремя детьми пострадала в крупном ДТП на Минской кольцевой дороге. Как рассказали в ГАИ, мужчина за рулем Volkswagen накануне вечером увидел перебегающее...

Семья с тремя детьми пострадала в крупном ДТП на Минской кольцевой дороге. Как рассказали в ГАИ, мужчина за рулем Volkswagen накануне вечером увидел перебегающее дорогу животное и резко затормозил. В это время ехавший за ним водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и совершил столкновение. Следом в авто Mazda врезался Opel. Травмы получили 6 человек. Это водитель Volkswagen и ехавшие в легковом авто Mazda отец, мать и трое детей, самому младшему - год. Пострадавшие в больнице.