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Крупное ДТП на МКАД

12.04.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Семья с тремя детьми пострадала в крупном ДТП на Минской кольцевой дороге. Как рассказали в ГАИ, мужчина за рулем Volkswagen накануне вечером увидел перебегающее дорогу животное и резко затормозил. В это время ехавший за ним водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и совершил столкновение. Следом в авто Mazda врезался Opel. Травмы получили 6 человек. Это водитель Volkswagen и ехавшие в легковом авто Mazda отец, мать и трое детей, самому младшему - год. Пострадавшие в больнице.
 
 
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Семья с тремя детьми пострадала в крупном ДТП на Минской кольцевой дороге. Как рассказали в ГАИ, мужчина за рулем Volkswagen накануне вечером увидел перебегающее...
 
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