Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 12 апр – Sputnik. Около 2,5 тысяч сотрудников "Нафтана", а также работники "Гродно Азот", Мозырского НПЗ и других химических предприятий могут не получить доступ к работе из-за новых инструкций по проведению медицинских осмотров, сообщает федерация профсоюзов Беларуси.

Сейчас к здоровью работников указанных предприятий нефтехимической отрасли стали применяться новые требования. В пункте 9 приложения 3 Инструкции о проведении обязательных и внеочередных медосмотров перечислены заболевания, с которыми нельзя работать в противогазе на взрывоопасных и пожароопасных производствах. Например, одно из таких противопоказаний – острота зрения. Инструкция вступила в силу в октябре 2019 года.

"Полимир" и "Нафтан" относятся к категории взрывоопасных и пожароопасных предприятий. Любой работник, находясь на их территории, должен иметь при себе противогаз. При этом на "Нафтане" для выполнения специфических работ внутри емкостей и колодцев, где есть необходимость работы в противогазах, всегда существовал профессиональный отбор. Однако после вступления в силу новой инструкции аналогичные требования распространились на всех работников. И по результатам медицинских осмотров их перестали допускать к работе", – пояснил суть проблемы председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий.

Например, на "Нафтане" после планового медосмотра из-за недостаточной остроты зрения появился повод отстранить от работы заместителя директора. Для ситуации нашли временное решение, однако был поднят вопрос о том, чтобы урегулировать все на законодательном уровне.

Проблему начали обсуждать еще в сентябре прошлого года, были обращения и письма в отраслевой профсоюз, в Минздрав, Министерство труда и социальной защиты. В итоге Минздрав прислал предприятиям химической отрасли письмо, в котором было сказано, что для тех работников, которые не применяют противогаз, медосмотры проводятся без учета повышенных требований к здоровью.

Сейчас Минздрав работает над изменениями в Инструкцию о медосмотрах.

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