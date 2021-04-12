ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрудники "Нафтана" и "Гродно Азот" могут не получить доступ к работе

12.04.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 12 апр – Sputnik. Около 2,5 тысяч сотрудников "Нафтана", а также работники "Гродно Азот", Мозырского НПЗ и других химических предприятий могут не получить доступ к работе из-за новых инструкций по проведению медицинских осмотров, сообщает федерация профсоюзов Беларуси.

Сейчас к здоровью работников указанных предприятий нефтехимической отрасли стали применяться новые требования. В пункте 9 приложения 3 Инструкции о проведении обязательных и внеочередных медосмотров перечислены заболевания, с которыми нельзя работать в противогазе на взрывоопасных и пожароопасных производствах. Например, одно из таких противопоказаний – острота зрения. Инструкция вступила в силу в октябре 2019 года. 

"Полимир" и "Нафтан" относятся к категории взрывоопасных и пожароопасных предприятий. Любой работник, находясь на их территории, должен иметь при себе противогаз. При этом на "Нафтане" для выполнения специфических работ внутри емкостей и колодцев, где есть необходимость работы в противогазах, всегда существовал профессиональный отбор. Однако после вступления в силу новой инструкции аналогичные требования распространились на всех работников. И по результатам медицинских осмотров их перестали допускать к работе", – пояснил суть проблемы председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий.

Например, на "Нафтане" после планового медосмотра из-за недостаточной остроты зрения появился повод отстранить от работы заместителя директора. Для ситуации нашли временное решение, однако был поднят вопрос о том, чтобы урегулировать все на законодательном уровне.

Проблему начали обсуждать еще в сентябре прошлого года, были обращения и письма в отраслевой профсоюз, в Минздрав, Министерство труда и социальной защиты. В итоге Минздрав прислал предприятиям химической отрасли письмо, в котором было сказано, что для тех работников, которые не применяют противогаз, медосмотры проводятся без учета повышенных требований к здоровью.

Сейчас Минздрав работает над изменениями в Инструкцию о медосмотрах.

Читайте также:

 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина проблемы в новых инструкциях о медосмотрах, например, на "Нафтане" по медицинским показаниям появился повод отстранить от работы даже замдиректора.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Выдала сигнализация: иностранцев задержали у белорусско-литовской границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by