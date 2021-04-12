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Стрельба в Париже: два человека получили огнестрельные ранения
12.04.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. В 16 округе Парижа недалеко от больницы Henry Dunant произошла стрельба, мужчина и женщина были ранены, сообщает BFMTV.
Один из двух человек, получивших огнестрельные ранения в Париже, скончался.
"Два человека, которые получили ранения, были взяты под наблюдения медиков. Один из них скончался", - отметили в местной полиции. Кто именно из пострадавших скончался, правоохранители не уточнили.
Нападавший скрылся с места преступления, сейчас он разыскивается.
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Инцидент произошел во французской столице в понедельник, стрелявший в розыске: он скрылся с места преступления.
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