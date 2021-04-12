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Стрельба в Париже: два человека получили огнестрельные ранения

12.04.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. В 16 округе Парижа недалеко от больницы Henry Dunant произошла стрельба, мужчина и женщина были ранены, сообщает BFMTV.

Один из двух человек, получивших огнестрельные ранения в Париже, скончался.

"Два человека, которые получили ранения, были взяты под наблюдения медиков. Один из них скончался", - отметили в местной полиции. Кто именно из пострадавших скончался, правоохранители не уточнили.

Нападавший скрылся с места преступления, сейчас он разыскивается.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел во французской столице в понедельник, стрелявший в розыске: он скрылся с места преступления.
 
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