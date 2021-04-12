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В Полоцке дети играли миной в футбол, а потом принесли к подъезду. Соседи заволновались

12.04.2021 17:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке 10 апреля дети нашли мину, играли ею в футбол, а потом принесли ее к подъезду одного из домов в Спасском городке. Жильцов эвакуировали, сообщает портал Gorod214.by.


Фото читателей

— У нас в Спасском городке трое детей 7−8 лет нашли противотанковую мину. Они рассказали, что боеприпас находился за жилым домом на улице Комарова. Играли миной в футбол, а потом принесли ее к подъезду и положили на скамейку. Я заметила это в окно, сообщила мужу. Мы вызвали милицию, — рассказала жительница дома.

Мина была без взрывателя. Но всех жильцов в подъезде эвакуировали.

Опасную находку забрали саперы. Работники МЧС дежурили на месте происшествия до их прибытия.

 
 
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