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Житель Техаса хотел взорвать сервера Amazon, чтобы отключить интернет
13.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали жителя Техаса, который собирался взорвать центр обработки данных Amazon, расположенный в штате Вирджинии, сообщило Министерство юстиции страны США.
По информации ведомства, некий Сет Пендли готовил беспрецедентную акцию по подрыву веб-серверов, которые, как он считал, обслуживают ЦРУ, ФБР и другие федеральные агентства.
О планах мужчины в правоохранительные органы сообщил его знакомый. После этого техасец бы взят в разработку – он рассказал о своей акции тайному агенту ФБР.
В случае если суд признает Пендли виновным в приготовлении взрыва, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
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В случае если суд признает Пендли виновным в приготовлении взрыва, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
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