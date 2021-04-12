Подростки из Витебска убили лебедя, испытывая арбалет

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 12 апр – Sputnik. Жители одного из агрогородков обратились в милицию с заявлением, что на местном озере дети стреляют в лебедей, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел днем 11 апреля в агрогородке Ольгово, который находится почти в черте областного центра.

"Сотрудники милиции выяснили, что двое учащихся 8 класса одной из витебских школ приехали отдохнуть к бабушке одного из мальчиков. Во дворе дома они нашли арбалет, который принадлежит родителям ребенка", – уточнили в пресс-службе.

Подростки решили проверить работоспособность оружия на двух лебедях, которые жили в местном озере. По словам жителей агрогородка, птицы были почти ручными, не боялись подплывать к людям и брать у них еду.

Одной птице удалось улететь, а вторую подростки ранили. Увидевшие местные жители вызвали спасателей и милицию, которая задержала одного из стрелявших.

Спасатели забрали раненого лебедя и отвезли ее в зоопарк, где планировалось провести операцию, но по дороге птица умерла.

Как сообщили в милиции, все обстоятельства происшествия уточняются, а правоохранители проводят работу с родителями и детьми. В отношении взрослых начат административный процесс за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.