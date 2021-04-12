ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подростки из Витебска убили лебедя, испытывая арбалет

13.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 12 апр – Sputnik. Жители одного из агрогородков обратились в милицию с заявлением, что на местном озере дети стреляют в лебедей, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

УВД Могилевского облисполкома
Сотрудники ГАИ и МЧС спасли на дороге травмированного лебедя – видео

Инцидент произошел днем 11 апреля в агрогородке Ольгово, который находится почти в черте областного центра.

"Сотрудники милиции выяснили, что двое учащихся 8 класса одной из витебских школ приехали отдохнуть к бабушке одного из мальчиков. Во дворе дома они нашли арбалет, который принадлежит родителям ребенка", – уточнили в пресс-службе.

Подростки решили проверить работоспособность оружия на двух лебедях, которые жили в местном озере. По словам жителей агрогородка, птицы были почти ручными, не боялись подплывать к людям и брать у них еду.

Одной птице удалось улететь, а вторую подростки ранили. Увидевшие местные жители вызвали спасателей и милицию, которая задержала одного из стрелявших.

Спасатели забрали раненого лебедя и отвезли ее в зоопарк, где планировалось провести операцию, но по дороге птица умерла.

Как сообщили в милиции, все обстоятельства происшествия уточняются, а правоохранители проводят работу с родителями и детьми. В отношении взрослых начат административный процесс за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам жителей поселка, где убили птицу, лебедь был почти ручным и не боялся подплывать к людям.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В полицию Москвы заявили о пропаже белорусского политолога Федуты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by