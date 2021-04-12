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Подростки из Витебска убили лебедя, испытывая арбалет
13.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 12 апр – Sputnik. Жители одного из агрогородков обратились в милицию с заявлением, что на местном озере дети стреляют в лебедей, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
УВД Могилевского облисполкома
Инцидент произошел днем 11 апреля в агрогородке Ольгово, который находится почти в черте областного центра.
"Сотрудники милиции выяснили, что двое учащихся 8 класса одной из витебских школ приехали отдохнуть к бабушке одного из мальчиков. Во дворе дома они нашли арбалет, который принадлежит родителям ребенка", – уточнили в пресс-службе.
Подростки решили проверить работоспособность оружия на двух лебедях, которые жили в местном озере. По словам жителей агрогородка, птицы были почти ручными, не боялись подплывать к людям и брать у них еду.
Одной птице удалось улететь, а вторую подростки ранили. Увидевшие местные жители вызвали спасателей и милицию, которая задержала одного из стрелявших.
Спасатели забрали раненого лебедя и отвезли ее в зоопарк, где планировалось провести операцию, но по дороге птица умерла.
Как сообщили в милиции, все обстоятельства происшествия уточняются, а правоохранители проводят работу с родителями и детьми. В отношении взрослых начат административный процесс за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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По словам жителей поселка, где убили птицу, лебедь был почти ручным и не боялся подплывать к людям.
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