В полицию Москвы заявили о пропаже белорусского политолога Федуты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Белорусский политолог, бывший член команды Александра Лукашенко Александр Федута пропал в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление о его пропаже поступило в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы.

"В ночь на понедельник в полицию поступило сообщение о пропаже без вести Александра Федуты", – сказал собеседник агентства.

Как сообщила Sputnik его супруга Марина Шибко, он не выходит на связь больше суток.

Федута в 1994 году был в команде Александра Лукашенко, занимал должность начальника управления общественно-политической информации Администрации президента. В 2005 году написал первую политическую биографию белорусского лидера.

В 2010 году в период президентской избирательной кампании был в команде кандидата в президенты Владимира Некляева, вместе с ним создавал гражданскую кампанию "Говори правду!" (в 2014 году закончил в ней работу).

Федута был задержан 20 декабря 2010 года и помещен под стражу, до апреля 2011 года находился в СИЗО КГБ, а потом его освободили под подписку о невыезде. Через месяц Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по делу о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года.

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