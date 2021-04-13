Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Государственная пограничная служба Украины ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью, такое сообщение размещено на странице в соцсетях украинского ведомства.

Ограничения действуют в пределах Ровенской области с 12 апреля до 31 декабря 2021 года. Они касаются Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Заречненской объединенных территориальных общин Сарненского и Варашского районов.

Под запрет попадают:

любые работы с 22:00 до 6:00 в полосе от погранзнаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельхозработ);

передвижение транспорта и людей (кроме техники и оборудования, задействованных в сельхозработах) по дорогам, которых нет в реестре автодорог, ведущим к линии госграницы и не проходящим через пункты пропуска (с 22:00 до 6:00);

стоянка транспорта и техники на обочинах дорог между линией госграницы и пунктами пропуска (кроме случаев пересечения госграницы и стоянки из-за неисправности);

движение транспорта в объезд дорог, посадка и высадка людей, разгрузка или погрузка имущества между линией госграницы и пунктами пропуска;

любые полеты легкомоторных летательных аппаратов и беспилотников без информирования пограничников;

ввоз и вывоз из контролируемого пограничного района людей, не имеющих документов (за этим должны следить водители транспорта, начальники поездов и проводники вагонов);

остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции Сарны и в обратном направлении;

выход судов и плавсредств на озера и водоемы, которые находятся в пограничном районе (в том числе проведение водолазных работ).

Как указано, ограничения согласованы с главой Ровенской облгосадминистрации, областными управлениями СБУ и Национальной полиции.

Чем вызваны подобные меры, не объясняется. Отмечается, что они вводятся "с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности".