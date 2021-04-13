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Задержан лидер БНФ Григорий Костусев

13.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Задержан глава оппозиционной партии Беларуси Григорий Костусев, об этом сообщается в соцсетях БНФ.

В настоящее время он находится в СИЗО КГБ (так называемая "Американка") в Минске, как уточняется, "по уголовному делу". Родственники узнали о задержании после того, как им позвонили из Комитета Госбезопасности.

По данным СМИ, задержание произошло накануне вечером в Шклове (Могилевская область).

Комментариев правоохранительных органов по поводу случившегося пока нет.

Григорий Костусев в политике более 30 лет. В партию "Белорусский народный фронт" он вступил в 1989 году, с 2009 года занимал пост заместителя председателя партии, а в 2017 года политик возглавил БНФ. В 2010 году выдвигался кандидатом в президенты, после выборов из-за участия в акции протеста был задержан правоохранительным органами, однако осужден не был.

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Теги: Минск
 
 
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Председатель партии "Белорусский народный фронт" находится в столичном СИЗО КГБ по уголовному делу.
 
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