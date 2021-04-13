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Задержан лидер БНФ Григорий Костусев
13.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Задержан глава оппозиционной партии Беларуси Григорий Костусев, об этом сообщается в соцсетях БНФ.
В настоящее время он находится в СИЗО КГБ (так называемая "Американка") в Минске, как уточняется, "по уголовному делу". Родственники узнали о задержании после того, как им позвонили из Комитета Госбезопасности.
По данным СМИ, задержание произошло накануне вечером в Шклове (Могилевская область).
Комментариев правоохранительных органов по поводу случившегося пока нет.
Григорий Костусев в политике более 30 лет. В партию "Белорусский народный фронт" он вступил в 1989 году, с 2009 года занимал пост заместителя председателя партии, а в 2017 года политик
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Председатель партии "Белорусский народный фронт" находится в столичном СИЗО КГБ по уголовному делу.
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