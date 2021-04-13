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Дети играли в футбол миной в Полоцке, а потом принесли ее домой

13.04.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Трое детей семи-восьми лет нашли противотанковую мину и решили поиграть ею в футбол, после чего принесли боеприпас к подъезду жилого дома, сообщает портал Gorod214.BY.

Одна из жительниц заметила из окна странный предмет, лежавший на скамейке, и сообщила мужу. Тот вызвал милицию.

"Мина оказалась без взрывателя. Но весь наш подъезд эвакуировали. Оцепили территорию. Работали спасатели и милиция. Поразила беспечность детей. Не дай бог была бы настоящая", - сообщила местная жительница.

Мину забрали саперы войсковой части 5530, которых вызвали спасатели.

Как рассказывал Sputnik заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси генерал-майор Николай Карпенков, в 2020 году саперно-пиротехнические группы более пяти тысяч раз выезжали на обезвреживание опасных находок. Было обнаружено и уничтожено  порядка 25 тысяч взрывоопасных предметов.

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Теги: Минск
 
 
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Опасную находку ребята принесли к жилому дому и положили ее на скамейку - местные жители вызвали милицию.
 
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