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Дети играли в футбол миной в Полоцке, а потом принесли ее домой
13.04.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Трое детей семи-восьми лет нашли противотанковую мину и решили поиграть ею в футбол, после чего принесли боеприпас к подъезду жилого дома, сообщает портал
Одна из жительниц заметила из окна странный предмет, лежавший на скамейке, и сообщила мужу. Тот вызвал милицию.
"Мина оказалась без взрывателя. Но весь наш подъезд эвакуировали. Оцепили территорию. Работали спасатели и милиция. Поразила беспечность детей. Не дай бог была бы настоящая", - сообщила местная жительница.
Мину забрали саперы войсковой части 5530, которых вызвали спасатели.
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Опасную находку ребята принесли к жилому дому и положили ее на скамейку - местные жители вызвали милицию.
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