Пьяный мужчина в Ивацевичском районе ударил фельдшера скорой, который приехал по вызову к ребенку

Источник материала: Tut.by

30-летний житель Ивацевичского района подозревается в нападении на медика скорой, сообщает СК .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ночью 21 февраля житель Ивацевичского района вызвал скорую, поскольку у его шестимесячного сына была высокая температура. Когда медики оказывали помощь ребенку, в комнату вошел его пьяный 30-летний дядя — и несколько раз ударил фельдшеру по лицу. Мотивы его агрессии неизвестны.

Освидетельствование нападавшего показало 2,4 промилле.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.