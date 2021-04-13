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Пьяный мужчина в Ивацевичском районе ударил фельдшера скорой, который приехал по вызову к ребенку
Источник материала: Tut.by
30-летний житель Ивацевичского района подозревается в нападении на медика скорой, сообщает
Ночью 21 февраля житель Ивацевичского района вызвал скорую, поскольку у его шестимесячного сына была высокая температура. Когда медики оказывали помощь ребенку, в комнату вошел его пьяный 30-летний дядя — и несколько раз ударил фельдшеру по лицу. Мотивы его агрессии неизвестны.
Освидетельствование нападавшего показало 2,4 промилле.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.
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