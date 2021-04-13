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В Лоевском районе горела сухая трава, после пожара в ней нашли тело пенсионерки
Источник материала: Tut.by
В Лоевском районе во время палов сухой травы погибла пенсионерка. Подробности трагедии
Днем 12 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре травы в деревне Крупейки. Пожар потушили местные еще до приезда МЧС.
Позже на выгоревшем участке земли обнаружили обгоревшее тело 88-летней женщины.
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Трагедия произошла в деревне Крупейки.
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