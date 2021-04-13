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В Лоевском районе горела сухая трава, после пожара в ней нашли тело пенсионерки

13.04.2021 10:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лоевском районе во время палов сухой травы погибла пенсионерка. Подробности трагедии сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Днем 12 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре травы в деревне Крупейки. Пожар потушили местные еще до приезда МЧС.

Позже на выгоревшем участке земли обнаружили обгоревшее тело 88-летней женщины.

 
 
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