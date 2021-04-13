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Гендиректор и зам "Невской мануфактуры" задержаны по делу о гибели пожарного
13.04.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. По подозрению в совершении преступления задержаны генеральный директор "Невской мануфактуры" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Дело в том, что
По информации СК, в 2020-2021-х годах был обнаружен ряд нарушений пожарной безопасности на фабрике, подозреваемые об этом знали.
"В результате допущенных нарушений днем 12 апреля 2021 года произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тысяч квадратных метров, повлекших смерть сотрудника управления регионального МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег", – говорится в сообщении.
По информации из открытых источников, гендиректором АО "Невская мануфактура" является Максим Макеев.
До этого СК возбудил дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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Пожар в Санкт-Петербурге на "Невской мануфактуре" произошел в понедельник, в результате погиб сотрудник МЧС.
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