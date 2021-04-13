Учился вместе с Бабарико: в суд доставляют свидетелей из СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Верховный суд Беларуси продолжает рассмотрение уголовного дела экс-главы Белгазпромбанка Дмитрия Бабарико и еще семи обвиняемых по делу о получении взяток в особо крупном размере, передает корреспондент Sputnik.

Сегодня третий день идет допрос свидетелей , в суде уже дали показания руководители двух ООО. Их показания касались фактов получения взяток, в том числе - основным фигурантом дела. Оба свидетеля в настоящее время находятся в СИЗО - они проходят по другому уголовному делу о неуплате налогов.

В минувший понедельник должны были допросить одного из ключевых свидетелей по делу, но он, как сообщают информированные источники, заболел и сегодня в суд из СИЗО КГБ доставлен очередной свидетель. Он также проходит и по другому делу.

Как следует из информации, озвученной в суде, это бывший военный, который, получая второе высшее образование, учился в вузе на одном факультете с Виктором Бабарико. Свидетель работал в Белгазпромбанке и был помощником одного из заместителей главы банка.

Свидетель дает показания по фактам движения денег на счетах Белгазпромбанка, речь идет о перечислении дивидендов и распределении процентов при получении незаконного вознаграждения.

В ходе допроса прокурором свидетель сообщил, что Бабарико передавал ему

на хранение деньги, документы, жесткие диски и ценные бумаги.

"Попросил похранить и сказал, что позже заберет", - сказал свидетель.

По его словам, он держал это все у себя дома, папки с документами, переданными Бабарико на хранение, были изъяты во время обыска.

Прокурор также интересовался, в каких отношениях, кроме того, что вместе учились в вузе, свидетель состоит с Бабарико. После паузы он задал наводящий вопрос: "участвовали ли вы в каких то церковных обрядах?" Тогда свидетель сообщил, что крестил дочь Бабарико.

Также отвечая на вопрос прокурора данный свидетель сообщил, что отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 406 за недоносительство. Он пояснил, что считал деятельность Бабрико и своего непосредственного руководителя "незаконной", но не сообщал об этом правоохранительным органам, "потому что долгое время был знаком и находлился в доверительных отношениях с обвиняемыми".

После того, как мужчина признал свою вину, дал признательные показания и погасил причиненный ущерб, его дело за недоносительство было закрыто. В настоящее время он находится в СИЗО КГБ по другому уголовному делу, его защищает один из самых известных белорусских адвокатов, который в свое время был адвокатом Баумгертнера.

Сегодня Дмитрий Горячко пришел в суд - недавно было принята новая законодательная норма о том, что у свидетеля в суде может быть защитник.

Рассмотрение дела

Рассмотрение дела Бабарико и еще семи обвиняемых длится уже почти два месяца, но только на прошлой неделе завершился допрос обвиняемых.

Все, кроме главного фигуранта, дали признательные показания, признали вину. Бабарико в суде продолжил стратегию защиты, которая была на стадии предварительного следствия. В день допроса он прочитал заготовленную ранее речь, в которой заявил о том , что считает свое дело политически мотивированным. Речь длилась около 40 минут, после чего он заявил, что больше давать показаний не намерен и на вопросы в суде отвечать не будет.

По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание, свою вину в полном объеме он не признал .

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