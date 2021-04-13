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Пенсионеры погибли в Минской и Гомельской областях из-за пала травы

13.04.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Свыше 200 пожаров зарегистрировано за прошедшие 24 часа в экосистемах, такие данные приводит пресс-служба МЧС Беларуси.

Накануне днем спасателям поступило сообщение о загорании травы в Лоевском районе Гомельской области. По прибытии пожарные ликвидировали очаг возгорания. На месте происшествия была найдена 88-летняя местная жительница. Спасти ее жизнь не удалось.

Еще один 76-летний пенсионер скончался в деревне Гаище Минского района. По предварительной информации, мужчина также стал жертвой весеннего пала.

Двое сельчан получили ожоги при попытке самостоятельно справиться с огнем в Минской и Брестской областях. Оба госпитализированы. Пожарные инспекторы разбираются в обстоятельствах возгораний.

Всего же в экосистемах зарегистрированы свыше 200 происшествий. За сутки произошли 23 лесных пожара, еще два – на торфяниках. Также спасателям пришлось тушить 195 участков загорания сухой травы и кустарников. Всего огнем было охвачено около 140 гектаров.

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Теги: Минск
 
 
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Два человека погибли и еще двое получили ожоги из-за выжигания сухой растительности за минувшие сутки.
 
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