|
Пенсионеры погибли в Минской и Гомельской областях из-за пала травы
13.04.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Свыше 200 пожаров зарегистрировано за прошедшие 24 часа в экосистемах, такие данные приводит пресс-служба МЧС Беларуси.
Накануне днем спасателям поступило сообщение о загорании травы в Лоевском районе Гомельской области. По прибытии пожарные ликвидировали очаг возгорания. На месте происшествия была найдена 88-летняя местная жительница. Спасти ее жизнь не удалось.
Еще один 76-летний пенсионер скончался в деревне Гаище Минского района. По предварительной информации, мужчина также стал жертвой весеннего пала.
Двое сельчан получили ожоги при попытке самостоятельно справиться с огнем в Минской и Брестской областях. Оба госпитализированы. Пожарные инспекторы разбираются в обстоятельствах возгораний.
Всего же в экосистемах зарегистрированы свыше 200 происшествий. За сутки произошли 23 лесных пожара, еще два – на торфяниках. Также спасателям пришлось тушить 195 участков загорания сухой травы и кустарников. Всего огнем было охвачено около 140 гектаров.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека погибли и еще двое получили ожоги из-за выжигания сухой растительности за минувшие сутки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)