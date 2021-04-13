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Дом, поврежденный ракетным комплексом в Могилевской области, восстановили

13.04.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Военные отремонтировали дом и взяли шефство над пенсионеркой из деревни Моисеевичи в Могилевской области, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.

Военные оперативно устранили повреждения, которые получило жилье в результате аварии с пусковой установкой "Точка-У". Механик-водитель 4 апреля во время марша техники на Гожский полигон не справился с управлением при повороте и въехал в частный дом.

В процессе ремонта был восстановлен забор на подворье, стены, а также внутренняя отделка. В результате происшествия угол дома сместился и сошел с фундамента. Для восстановления конструкции военные применили гидравлическое оборудование, которое позволили вернуть перекрытия в исходное положение. Работы выполняли монтажники и плотники железнодорожной бригады.

Военнослужащие, после возвращения хозяйки в дом, пообещали и впредь оказывать ей посильную помощь.

Тем временем военные продолжают проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием. Известно, что во время инцидента ни люди, ни техника не пострадали. Тактическая ракетная установка принадлежит 6-й механизированной бригаде. Техника направлялась на тактические учения, которые начались 30 марта.

Ракетный комплекс "Точка-У" весит свыше 18 тонн. Средняя скорость передвижения боевой машины по шоссе составляет 60 километров в час.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Всего пять дней понадобилось военным, чтобы восстановить поврежденный при ДТП сруб, хозяйка уже вернулась к месту проживания.
 
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