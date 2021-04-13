Египет временно конфисковал контейнеровоз Ever Given

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Суд египетского города Исмаилия принял решение о конфискации контейнеровоза Ever Given, блокировавшего в течение шести суток Суэцкий канал, сообщается в местной прессе.

Постановление действует до тех пор, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций.

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"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", – сообщило местное издание Shorouk со ссылкой на осведомленные источники.

В сумму компенсации начислены затраты администрации по снятию контейнеровоза с мели, его ремонт, а также потери, вызванные блокировкой канала. Одна из статей египетского Закона о морской торговле допускает конфискацию судна по решению специального суда.

Предполагается, что результаты расследования инцидента будут оглашены 15 апреля.

Что произошло с контейнеровозом

Судно Ever Given направлялось из Китая в Роттердам, когда 23 марта село на мель в Суэцком канале. В результате движение по каналу было на шесть дней заблокировано: вовремя его пройти не смогли более 400 судов. Чтобы снять корабль с мели, понадобилось провести мероприятия по углублению дна.

Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала произошел из-за человеческой ошибки.

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