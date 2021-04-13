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Протесты перерастают в погромы: афроамериканца снова застрелили в США
13.04.2021 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Двадцатилетний мужчина погиб после попытки задержания в пригороде американского Миннеаполиса после того, как сотрудница полиции вместо использования электрошокер применила оружие, сообщают местные СМИ.
Инцидент в штате Миннесота произошел в воскресенье. Полиция остановила автомобиль для проверки документов после того, как водитель нарушил правила дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что на молодого человека, которого звали Данте Райт, ранее был выдан ордер на арест.
Когда полицейские попытались задержать водителя, он сел в машину и уехал. Сотрудница полиции выстрелил в него – как было установлено позже, она перепутала электрошокер и оружие.
Водитель проехал еще несколько кварталов, однако позже врезался в другой автомобиль и скончался, несмотря на попытки сотрудников полиции оказать ему медицинскую помощь. В машине также находилась девушка – она получила травмы и была госпитализирована.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как заявил глава полиции пригорода Миннеаполиса Бруклин-Сентера Тим Гэннон, стрелявшая в водителя сотрудница полиции Ким Поттер ошиблась – она хотела применить электрошокер, но использовала огнестрельное оружие. Ее временно отстранили от службы.
Смерть афроамериканца привела к ряду акций в различных местах, изначально мирным. Однако затем они переросли в массовые беспорядки и привели к столкновениям между протестующими и полицией. В Миннеаполисе и его окрестностях был введен комендантский час.
Беспорядки вновь начались в понедельник вечером и переросли в мародерство. Полиция была вынуждена воспользоваться силами Национальной гвардии, для разгона протестующих использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Напомним, что в настоящее время проходит процесс над полицейским Дереком Шовином, который участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Инцидент
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Сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и убила мужчину, который вырвался при задержании.
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