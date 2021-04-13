Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 8 апреля – Sputnik. Чтобы задержать распространителей и авторов нашумевшего "боевого листка", силовики провели длительную спецоперацию.

Что именно не понравилось милиционерам в периодическом издании, и какие способы авторы дайджеста позаимствовали у распространителей наркотиков, читайте в репортаже Sputnik.

"Витебский вестник": что с ним было не так

По словам сотрудников УВД Витебского облисполкома, первый выпуск дайджеста "Витебский вестник" появился в городе на Двине 16 октября 2020 года. Распространялось издание бесплатно волонтерами, которые опускали экземпляры в почтовые ящики горожан. Авторских материалов в издании не было, лишь перепечатка репортажей из независимых онлайн СМИ.

По мнению оперативников, таким образом авторы пытались донести до людей, которые не посещают интернет, "альтернативную" точку зрения. Поскольку "Витебский вестник" был оформлен как одна из областных газет со схожим названием, некоторые читатели поначалу путали издания.

© Photo : УВД Витебского облисполкома Первый выпуск дайджеста "Витебский вестник" появился в городе на Двине 16 октября 2020 года

Силовикам удалось выяснить, что для распространения дайджеста были созданы группы в Telegram, где каждый желающий мог оставить заявку на определенное количество экземпляров. Полученные газеты (как называют сами авторы "Витебский вестник" - Sputnik) волонтеры должны были разложить по почтовым ящикам и предоставить фотоотчет о проделанной работе. Кроме того, в группах размещались цифровые варианты "Вестника", которые можно было не только прочитать, но и самостоятельно распечатать.

"Мы обратили внимание на "Витебский вестник" в ноябре прошлого года, когда информация о нем начала активно распространяться в различных чатах. Конечно, призывов там никаких не было, но информация подавалась крайне однобоко. Это было сделано, на наш взгляд, лишь с одной целью – усугубить общественно-политическую ситуацию в стране. Если вы хотите быть независимым и объективным СМИ, то публикуйте мнение двух сторон", - рассказал Sputnik один из оперативников Дмитрий (имя изменено), который вел дело "Витебского вестника".

Газеты и "закладки"

Силовики стали отслеживать деятельность группы, а также устанавливать личности распространителей газеты. Для этого "было обеспечено присутствие в Telegram", через который стали заказывать печатную продукцию для распространения.

Как пояснил Дмитрий, у авторов дайджеста есть свой Telegram-бот, через который они и принимают заявки. Распространитель заходит, указывает количество экземпляров, которое готов распространить, и указывает адреса почтовых ящиков. Ответ на заявку нужно ждать от трех часов до двух дней. Потом на связь выходит другой аккаунт и предлагает два варианта доставки: либо экземпляры привозят к распространителю, либо курьер оставляет закладку, координаты которой потом сообщает.

"Способ с закладками они скопировали у продавцов наркотиков, у которых он сейчас очень популярен", - отметил Дмитрий.

По словам собеседника, начав распространять газеты, оперативники за полгода вычислили всех курьеров и распространителей в Витебской области. После предоставленного фотоотчета милиционеры "изымали" номера дайджеста из почтовых ящиков.

Курьерами Дмитрий называет людей, которые забирали большие партии газет, хранили их и делили между распространителями. Всего было задержано 11 курьеров. Как отметил офицер, среди них были пенсионеры, рабочие, руководители среднего звена, но не было ни одного студента.

"Газеты передавали распространителям двумя способами: либо из рук в руки, либо делали закладки. Например, курьер оставлял возле мусорки несколько пакетов с дайджестом и потом скидывал распространителю информацию о местонахождении закладки. После этого оставалось только незаметно забрать пакеты", - раскрывает подробности схемы Дмитрий.

По его словам, одному курьеру подобными закладками оставляли по 3000 экземпляров газеты. Но вот распространители за один раз брали не более 299 дайджестов, чтобы на них невозможно было завести административное дело за распространение незарегистрированных СМИ.

Как едва не сорвалась операция

"За время операции выяснилось, что подобные дайджесты с идентичными схемами распространения, а также похожими названиями и дизайном есть во всех областях, а курируется вся сеть из Минска, там возможно находится и типография. Поэтому во всех областях вопрос был взят на контроль", - сообщил оперативник.

Он отметил, что одним из подтверждений этой теории послужило задержание грузовика с 15000 экземплярами газет для различных областей, кроме Брестской и Минской. Автомобиль отправился из столицы и был задержан оперативниками. По словам водителя, он не знал, что везет, поскольку груз был хорошо упакован.

С этого момента дайджест перестал появляться в Витебске. По словам милиционеров, администратор "кормил курьеров "завтраками", обещая, что "Вестник" скоро привезут, но поделать ничего не мог.

"За полгода мы вычислили всех курьеров, распространителей и, так сказать, областного администратора, который был связующим звеном между областной сетью распространения и типографией в Минске. Оставалось дождаться, когда придет новый номер, и взять всех с поличным. Но в последний момент нам спутали все планы: пришлось начинать операцию раньше запланированного времени", - объяснил офицер.

© Photo : УВД Витебского облисполкома Администратор "кормил курьеров "завтраками", обещая, что "Вестник" скоро привезут

В марте милиционеры задержали витебского рабочего за то, что тот наклеил на милицейский УАЗик "оппозиционную" наклейку. При этом мужчина видел, что в машине сидят милиционеры. Что его сподвигло на такой шаг, Дмитрий до сих пор не понимает. Во время обыска у витеблянина нашли шипы, сделанные из гвоздей и проволоки, и дымовые шашки. Как объяснил сам задержанный, он собирался это использовать против силовиков во время митингов, чтобы отделять протестующих от милиционеров. Его задержали.

Среди прочего у задержанного нашли большое количество экземпляров "Витебского вестника", поскольку он оказался одним из курьеров.

"Раз задержали одного, пришлось начинать операцию раньше времени. "Взяли" курьеров, в том числе и руководителя всей подпольной сети", - сообщил оперативник.

Сеть и криптокошельки

Как сообщили оперативники, еще одним доказательством того, что в стране действует единая сеть распространения неофициальных СМИ, стали общие для всех региональных дайджестов криптокошельки, на которые в Telegram-каналах просили высылать пожертвования.

"Я проанализировал операции по этим кошелькам. С конца 2020 года в биткоинах туда пришло около 6500 долларов, а в эфирах – 2500 долларов. Но интересно, откуда пришли деньги", - сообщил оперативник.

Дмитрий проследил операции на кошельках-спонсорах. С его слов, деньги через эти кошельки проходят им постоянно, причем, огромные суммы, которые исчисляются миллионами долларов. Удалось отследить операции на несколько миллиардов долларов.

"Возможно, часть сумм – от игры на криптовалютной бирже, но миллионы долларов, несомненно, - переводы между людьми либо организациями", - отметил силовик.

Он подчеркнул, что еще предстоит выяснить, кому принадлежат кошельки. Все, что пока доступно, – это отследить операции по ним.

Сейчас силовики работают над вычислением организатора и руководителя республиканской сети по распространению дайджестов. По их словам, определенные наработки в этом направлении у них есть.