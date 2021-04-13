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КГБ подтвердил информацию о задержании Костусева и Федуты

13.04.2021 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Комитет государственной безопасности подтвердил задержание белорусского политолога, бывшего члена команды Александра Лукашенко Александра Федуты, а также Григория Костусева, сообщила БелТА со ссылкой на ведомство.

В сообщении говорится, что Федута и Костусев задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Беларуси по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.

Полная информация по этой ситуации будет предоставлена после проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Пропажа Федуты

Как сообщал Sputnik, заявление о пропаже Федуты поступило в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы в ночь на понедельник. На тот момент он не выходил на связь больше суток.

Кто такой Александр Федута?

Федута в 1994 году был в команде Александра Лукашенко, занимал должность начальника управления общественно-политической информации Администрации президента. В 2005 году написал первую политическую биографию президента Беларуси.

В 2010 году в период избирательной кампании был в команде кандидата в президенты Владимира Некляева, вместе с ним создавал гражданскую кампанию "Говори правду!" (в 2014 году закончил работу в ней).

Федута был задержан 20 декабря 2010 года и помещен под стражу, до апреля 2011 года находился в СИЗО КГБ, а потом его освободили под подписку о невыезде. Через месяц Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по делу о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года.

Лидер партии БНФ

Григорий Костусев является председателем партии "Белорусский народный фронт". Ранее в соцсетях БНФ появилась информация о том, что он находится в минском СИЗО КГБ "по уголовному делу". Родственники узнали о задержании после того, как им позвонили из Комитета госбезопасности.

По информации СМИ, задержание произошло накануне вечером в Шклове (Могилевская область).

Григорий Костусев в политике более 30 лет. В партию "Белорусский народный фронт" он вступил в 1989 году, с 2009 года занимал пост заместителя председателя партии, а в 2017 году политик возглавил БНФ. В 2010-м выдвигался кандидатом в президенты, после выборов из-за участия в акции протеста был задержан правоохранительными органами, однако осужден не был.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ уже вторые сутки обсуждают пропажу Федуты и Костусева, правоохранительные органы заявили о задержании лишь во вторник.
 
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