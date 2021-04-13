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Водитель был пьян и уснул: фура перевернулась на трассе М-1

13.04.2021 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Большегрузный автомобиль перевернулся на трассе М-1 в Смолевичском районе из-за уснувшего нетрезвого водителя, сообщила официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

Авария произошла около 07:00 во вторник 13 апреля на 402-м километре дороги Брест – Минск.

"Водитель, житель Брестской области, управляя автопоездом DAF, двигаясь в направлении России, уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил опрокидывание", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что в ДТП никто из людей не пострадал.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина, находившийся за рулем большегруза, был пьян (2,2 промилле).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По информации Госавтоинспекции, водитель большегруза в момент ДТП был нетрезв – у него выявлено 2,2 промилле.
 
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