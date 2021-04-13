Птицы из Красной книги стали добычей охотников на Витебщине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Двух охотников, которые похвастались фактом незаконной охоты в интернете, накажут в Витебской области, сообщила пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Сейчас действует сезон охоты на перелетных птиц. Разрешено добывать серого и белолобого гусей, гуменника и канадскую казарку. Но во время массовой миграции, пернатых легко перепутать с редкими экземплярами из Красной книги, которых отстреливать запрещено.

Сразу два таких случая произошло в Витебской области. Фотографии убитых краснокнижных белощеких казарок стрелки сами опубликовали в сети.

Мужчин разыскали и проводят разбирательство. Как выяснилось, оба охотника даже не догадывались, что случайно добыли запрещенные виды. Но это не избавляет их от ответственности, поэтому за каждую убитую птицу им предстоит выплатить 2430 рублей (около 920 долларов).

Во избежание обвинений в незаконной охоте, инспекторы природоохраны рекомендуют охотникам освежить или пополнить знания о пернатых. На сайте ведомства есть раздел, где описаны внешние признаки и повадки отряда гусеобразных. Там же можно найти пути миграции и места обитания редких видов птиц в Беларуси.