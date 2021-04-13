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Мошенники похитили с карты гродненского пенсионера крупную сумму денег

13.04.2021 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. У пенсионера из Гродно неизвестные похитили с карт-счета более 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Мужчине позвонили в мессенджер, представились сотрудником отдела безопасности одного из банков. Неизвестный собеседник сообщил, что якобы с помощью карт-счета пенсионера кто-то пытался взять кредит.

"Для сохранности денег мужчине предложили заблокировать карту и изменить пароль интернет-банкинга. Он согласился и подтвердил всю необходимую информацию", - рассказали в СК.

Через некоторое время 59-летний пенсионер увидел, что с карты списаны все денежные средства.

СК возбудил уголовное дело по статье "Хищение путем использования компьютерной техники".

Мошенничество в сети

Мошенничество с помощью социальной инженерии в последнее время набирает все большие масштабы. Правоохранители Беларуси зафиксировали сотни случаев кражи финансовых средств такими методами.

Злоумышленники звонят клиентам банков в мессенджер Viber. Они представляются сотрудниками финансового учреждения. Под разными предлогами  узнают номера карточек, а также пароли от банкинга. После похищают со счетов денежные средства.

Компания Viber обращалась к гражданам Беларуси с просьбой не передавать собеседникам данные своих карт, PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль.

© Sputnik
Viber защитит белорусов от звонков мошенников

Мессенджер ввел для всех пользователей новую функцию защиты от мошенников - при ее активации звонки от неизвестных контактов беспокоить не будут.

Это далеко не первый способ мошенничества с помощью электронной техники. Недавно Беларусбанк сообщил, что придумана новая уловка для кражи денег у белорусов. На электронную почту клиента присылают якобы договор для переоформления счета по страховым реквизитам. После чего мошенники пытаются узнать данные банковской карты, логин и пароль от интернет-банкинга.

В Беларусбанке рекомендовали не вестись на уловки, а сразу в таких случаях звонить в колл-центр учреждения.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчине позвонили в мессенджер, злоумышленник представился сотрудником банка, после чего хитрым способом получил данные карты и снял оттуда все денежные...
 
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