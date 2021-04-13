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Жительница Новополоцка после разговора по Viber лишилась $30 тысяч

13.04.2021 18:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Жительница Новополоцка после общения с "сотрудниками банка" по мессенджеру Viber лишилась 30 тысяч долларов США, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

В милицию 41-летняя женщина обратилась в конце марта текущего года.

"Звонивший в мессенджере мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета женщины злоумышленники пытаются похитить деньги. Для предотвращения преступления владелице карты предлагалось назвать свой идентификационный номер паспорта и присланные из банка коды из смс-сообщений", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что гражданка рассказала злоумышленникам и о том, что у нее есть счет в другом банке.

В результате деньги пропали и оттуда – в общей сложности после общения с мошенниками и выполнения их указаний она лишилась крупной суммы.

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Теги: Минск
 
 
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Женщина лишилась денег после того, как выполнила ряд указаний мошенников – средства пропали с двух счетов.
 
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