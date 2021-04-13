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В Минской области на железной дороге за три месяца пострадали девять человек, шестеро из них - погибли

13.04.2021 19:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В результате происшествий на железной дороге в Минской области за три месяца пострадали девять человек. Как сообщает пресс-служба региональной милиции, это на 200% больше чем за аналогичный период прошлого года.


Фото: pixabay.com

За первых три месяца года в Минской области в результате происшествий на железной дороге травмированы были три человека, пять — погибли и один совершил самоубийство.

Из общего числа пострадавших трое — пенсионеры, четыре человека были в состоянии алкогольного опьянения.

Так, 22 марта в Несвижском районе на железнодорожном переезде вблизи станции Городея электропоезд смертельно травмировал пенсионерку. По предварительной информации, 57-летняя жительница Городеи переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

27 февраля вблизи остановочного пункта Мачулищи электропоездом травмирована шедшая по железнодорожным путям местная жительница. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Ее госпитализировали с телесными повреждениями.

Милиция напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге.

 
 
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В результате происшествий на железной дороге в Минской области за три месяца пострадали девять человек. Как сообщает пресс-служба региональной милиции, это на 200%...
 
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