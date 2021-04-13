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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В пойме реки Случь горит сухая трава Следующие кадры демонстрируют полную беспечность. В пойме реки Случь горит сухая трава. На место выехали спасатели. Четыре единицы техники ликвидировали...

Следующие кадры демонстрируют полную беспечность. В пойме реки Случь горит сухая трава. На место выехали спасатели. Четыре единицы техники ликвидировали возгорание.Вот кто показал полную невозмутимость, так это рыбаки. Они отступили перед стихией, когда огонь был уже в нескольких метрах от них.