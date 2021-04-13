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В пойме реки Случь горит сухая трава
Источник материала: БTСледующие кадры демонстрируют полную беспечность. В пойме реки Случь горит сухая трава. На место выехали спасатели. Четыре единицы техники ликвидировали возгорание.
Вот кто показал полную невозмутимость, так это рыбаки. Они отступили перед стихией, когда огонь был уже в нескольких метрах от них.
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Следующие кадры демонстрируют полную беспечность. В пойме реки Случь горит сухая трава. На место выехали спасатели. Четыре единицы техники ликвидировали...
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