У экс-модели Playboy похитили самого большого кролика в мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Бывшая модель Playboy Аннетт Эдвардс объявила о пропаже своего питомца - кролика-гиганта по имени Дариус, об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Dariusbiggestbunny.co.uk © Photo : Аннетт Эдвардс со своими питомцами

Животное прославилось на весь мир и попало в Книгу рекордов Гиннесса из-за небывалого размера. Длина тела Дариуса - 129 сантиметров, вес - более 22 килограмм. Кролик жил у Аннетт Эдвардс в английском графстве Вустершир. По мнению полиции, его похитили из вольера в ночь на воскресенье.

"Очень грустный день. Мировой рекордсмен Дариус был украден из своего дома. Полиция делает все возможное, чтобы выяснить, кто его похитил", - написала Эдвардс.

Она также подчеркнула, что кролик слишком стар, чтобы его разводить и попросила похитителей вернуть питомца. Взамен экс-модель обещала награду - 1000 фунтов стерлингов (около 1375 долларов).

После завершения карьеры модели Эдвардс сменила род деятельности и занялась разведением гигантских кроликов. Дариус - ее самый большой питомец, женщина завела для него отдельный сайт и частенько появлялась вместе с кроликом на ТВ.

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