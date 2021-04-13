Харви Вайнштейн почти ослеп в тюрьме и начал терять зубы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Американский продюсер Харви Вайнштейн начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем в тюрьме, пишет Vulture со ссылкой на одного из адвокатов Нормана Эффмана.

В марте 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения – он был признан виновным по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Вместе с тем, по статьям, по которым ему грозил пожизненный срок, суд признал продюсера невиновным. Наказание 69-летний Вайнштейн отбывает в штате Нью-Йорк.

"На данный момент он практически ослеп и нуждается в операции и уколах", - сказал Эффман.

По его словам, у Вайнштейна начались также проблемы с зубами – он уже потерял четыре зуба. Продюсер планирует пройти несколько процедур, чтобы остановить выпадение зубов.

В начале апреля СМИ писали, что Вайнштейн обжаловал приговор и потребовал проведения нового суда по своему делу.

В октябре 2020 года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения, теперь ему грозит до 140 лет тюрьмы.