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Харви Вайнштейн почти ослеп в тюрьме и начал терять зубы
14.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Американский продюсер Харви Вайнштейн начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем в тюрьме, пишет Vulture со ссылкой на одного из адвокатов Нормана Эффмана.
В марте 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения – он был признан виновным по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Вместе с тем, по статьям, по которым ему грозил пожизненный срок, суд признал продюсера невиновным. Наказание 69-летний Вайнштейн отбывает в штате Нью-Йорк.
"На данный момент он практически ослеп и нуждается в операции и уколах", - сказал Эффман.
По его словам, у Вайнштейна начались также проблемы с зубами – он уже потерял четыре зуба. Продюсер планирует пройти несколько процедур, чтобы остановить выпадение зубов.
В начале апреля СМИ писали, что
В октябре 2020 года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения, теперь ему грозит до 140 лет тюрьмы.
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Вайнштейн отбывает срок по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, ранее стало известно, что он обжаловал приговор суда.
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