|
В России дети опять отравились хлором в бассейне
14.04.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. На занятиях по плаванию находились дети от 6 до 14 лет и двое взрослых.
По данным Следственного управления СК РФ по Удмуртии, дети отравились хлором в частном бассейне на территории Октябрьского района города Ижевска. Утром частный предприниматель обработал воду хлорсодержащими препаратами, а с 14 часов там провели занятие для группы из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет.
"Около 22 часов они почувствовали себя плохо, восемь детей госпитализированы с признаками отравления", - говорится в сообщении СК.
Детям вовремя оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Следователи проводят проверку совместно с прокуратурой и выясняют все детали инидента.
Случаи отравления хлором в бассейнах России
За последние несколько лет в Росси произошло сразу несколько резонансных случае отравления хлором в бассейнах.
В марте в городе Мензелинске в Татарстане после бассейна в больницу с отравлением парами хлора попали трое детей. Было возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг. Как показал осмотр места происшествия, что в бассейне в тот день не работала вентиляция.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В декабре 2020-го в Астрахани 20 человек госпитализировали после посещения бассейна "Динамо". 18 из них – дети. Сообщалось, что работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна и произошел вброс вредных веществ в воду.
Всего только в 2020-м году сообщалось как минимум о пяти случаях отравления хлором в бассейнах. Помимо Астрахани аналогичные случаи были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Южно-Сахалинске и Перми.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпитализация потребовалась восьми подросткам, которые плавали в частном бассейне в Ижевске.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)