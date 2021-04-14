В России дети опять отравились хлором в бассейне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. На занятиях по плаванию находились дети от 6 до 14 лет и двое взрослых.

По данным Следственного управления СК РФ по Удмуртии, дети отравились хлором в частном бассейне на территории Октябрьского района города Ижевска. Утром частный предприниматель обработал воду хлорсодержащими препаратами, а с 14 часов там провели занятие для группы из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет.

"Около 22 часов они почувствовали себя плохо, восемь детей госпитализированы с признаками отравления", - говорится в сообщении СК.

Детям вовремя оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Следователи проводят проверку совместно с прокуратурой и выясняют все детали инидента.

Случаи отравления хлором в бассейнах России

За последние несколько лет в Росси произошло сразу несколько резонансных случае отравления хлором в бассейнах.

В марте в городе Мензелинске в Татарстане после бассейна в больницу с отравлением парами хлора попали трое детей. Было возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг. Как показал осмотр места происшествия, что в бассейне в тот день не работала вентиляция.

В декабре 2020-го в Астрахани 20 человек госпитализировали после посещения бассейна "Динамо". 18 из них – дети. Сообщалось, что работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна и произошел вброс вредных веществ в воду.

Всего только в 2020-м году сообщалось как минимум о пяти случаях отравления хлором в бассейнах. Помимо Астрахани аналогичные случаи были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Южно-Сахалинске и Перми.

Читайте также:

Жители Бешенковичей боятся пить воду . Рассказываем, почему

. Рассказываем, почему ЧП с хлором в Минске: из спорткомплекса эвакуировали более 80 человек

Годовалый ребенок отравился каплями для глаз , его спасают медики