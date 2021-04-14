ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На пожаре в Гомеле спасены две женщины и двое детей. Смотрите, как это было

14.04.2021 11:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

13 апреля около 17.00 начался пожар в квартире на бульваре Газеты «Гомельская правда» в Гомеле. Когда приехали спасатели, в однокомнатной квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома было сильное задымление. При проведении разведки внутри спасатели нашли там девушку, которая попросила о помощи.


Ее вывели на свежий воздух.

На лестничной клетке четвертого этажа спасатели нашли 12-летнюю девочку — ее тоже вывели в безопасную зону.

Из окна квартиры на третьем этаже при помощи лестницы были спасены еще 2 человека: 26-летняя женщина и ее 3-летний сын.

Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Пострадавших нет.



Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 апреля около 17.00 начался пожар в квартире на бульваре газеты «Гомельская правда» в Гомеле.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В России дети опять отравились хлором в бассейне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by