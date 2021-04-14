На пожаре в Гомеле спасены две женщины и двое детей. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

13 апреля около 17.00 начался пожар в квартире на бульваре Газеты «Гомельская правда» в Гомеле. Когда приехали спасатели, в однокомнатной квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома было сильное задымление. При проведении разведки внутри спасатели нашли там девушку, которая попросила о помощи.





Ее вывели на свежий воздух.

На лестничной клетке четвертого этажа спасатели нашли 12-летнюю девочку — ее тоже вывели в безопасную зону.

Из окна квартиры на третьем этаже при помощи лестницы были спасены еще 2 человека: 26-летняя женщина и ее 3-летний сын.

Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Пострадавших нет.









Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.