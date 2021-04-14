Генпрокуратура Беларуси вынесла предупреждение активисту Союза поляков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Прокурор Гродно объявил официальное предупреждение активисту незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анджею Писальнику, сообщила пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Писальник в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 в начале апреля текущего года высказался с целью вызвать у жителей страны национальную вражду и рознь на языковой почве. А также – сформировать у общественности неприязнь и недоверие к представителям органов госвласти Беларуси и распространить ложную информацию об их деятельности.

В частности, активист сказал, что СМИ Беларуси начали широкомасштабную пропаганду против Польши. По его словам, это делается для того, чтобы "создать образ поляков как людей второй категории". В частности, очернить поляков и сформировать в обществе мнение, будто бы они враги народа, "как было в сталинские времена".

Писальник подчеркнул, что силовики также собирают информацию об учениках, которые учатся в общественных школах, чтобы запугать их и учителей. По его мнению, белорусские власти собираются дискредитировать польский язык, чтобы жители Беларуси отказались от его изучения, а также истории Польши и польскости в целом.

"Данные высказывания в средствах массовой информации заведомо безосновательны и явно направлены на разжигание межнациональной вражды", – заявили в Генпрокуратуре.

Публичное выступление Писальника противоречит требованиям законодательства республики о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму. Прокурор Гродно объявил ему предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона.