Семья могилевчан жгла сухую траву: огонь перекинулся на соседний участок - погиб пенсионер. Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

12 апреля в деревне Шилов Угол Могилевского района семья могилевчан жгла на своем дачном участке сухую траву и мусор. Огонь распространился и на соседний участок, где позже спасатели обнаружили погибшего мужчину. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Днем 12 апреля семья могилевчан наводила порядок на своем дачном участке: убирали сухую растительность, мусор, потом подожги его. Сначала процесс горения удавалось контролировать, затем искры попали на сухую траву. Хозяева пытались затушить огонь самостоятельно, потом вызвали спасателей.

Огонь перекинулся на соседний участок, где проживал 81-летний пенсионер. Когда на место приехали сотрудники МЧС, на земле возле сарая они обнаружили труп мужчины. Эксперты выяснили, что смерть мужчины наступила из-за полученных ожогов, сообщили в сюжете ТРК «Могилев».



Фото: МЧС

В отношении супругов, которые развели костер, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.