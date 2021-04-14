Умер легендарный телеведущий Олег Марусев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Заслуженный артист театра и кино, известный телеведущий Останкино Олег Марусев скончался в Москве на 77-м году жизни, сообщила пресс-служба Гильдии киноактеров России.

С Беларусью Олега Марусева связывала работа конферансье в джазовом оркестре Эдди Рознера . О причинах смерти актера пока ничего не известно.

Будущий артист родился 2 октября в 1944 году в Ташкенте, а рос в Херсоне. Окончил Днепропетровское театральное училище, Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), а также Киевский государственный институт театра и кино. Имел звание кандидата философских наук.

Снимался в кино и сериалах: отметился в таких проектах, как "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Медная бабушка" и других. С 1971 года Марусев связал жизнь с телевидением. Был автором цикла программ на 1-м канале, ОРТ, НТВ, РТР, ведущим передач "Пойми меня", "Под знаком зодиака", "С песней по жизни" и "Концерт после концерта".

С 2006 года артист вновь вернулся на сцену. Выступал в Театре Луна. Начиная с 2010 года, возглавлял Попечительский совет Международного центра искусств Маргариты Майской "Арт-Изо-Центр".