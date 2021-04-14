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Умер легендарный телеведущий Олег Марусев
14.04.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Заслуженный артист театра и кино, известный телеведущий Останкино Олег Марусев скончался в Москве на 77-м году жизни, сообщила пресс-служба Гильдии киноактеров России.
С Беларусью Олега Марусева связывала работа конферансье в
Будущий артист родился 2 октября в 1944 году в Ташкенте, а рос в Херсоне. Окончил Днепропетровское театральное училище, Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), а также Киевский государственный институт театра и кино. Имел звание кандидата философских наук.
Снимался в кино и сериалах: отметился в таких проектах, как "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Медная бабушка" и других. С 1971 года Марусев связал жизнь с телевидением. Был автором цикла программ на 1-м канале, ОРТ, НТВ, РТР, ведущим передач "Пойми меня", "Под знаком зодиака", "С песней по жизни" и "Концерт после концерта".
С 2006 года артист вновь вернулся на сцену. Выступал в Театре Луна. Начиная с 2010 года, возглавлял Попечительский совет Международного центра искусств Маргариты Майской "Арт-Изо-Центр".
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С Беларусью Олега Марусева связывала работа конферансье в известном джазовом оркестре Эдди Рознера.
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