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Семь пуль: милиция нашла стрелка, который зверски убил собаку

14.04.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 14 апр – Sputnik. Милиция Новогрудка нашла мужчину, который приехал на пустырь у магазина и начал стрелять из пневматики по собаке.

© Pixabay
Семь пуль в теле: собаку жестоко расстреляли в Новогрудке

История о том, как зверски расстреляли собаку и в ее теле нашли семь пуль, произошла в Новогрудке в конце февраля. Мужчина приехал на пустырь на машине и начал стрелять по псу, который до этого вел себя спокойно – не бросался ни на прохожих, ни на машину со стрелком.

Раненное животное умерло по дороге в ветклинику, пуля попала в легкое, а пес был очень старым, поэтому шансов спасти его почти не было. Новогрудская зоозащитница написала заявление в милицию с просьбой найти и наказать живодера. По ее информации, это был 21-й по счету случай расстрела животных на территории города. Перспективы у дела были, так как нашлись очевидцы расстрела собаки.

Спустя полтора месяца после происшествия стало известно, что виновника удалось найти, он уже наказан. Как сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, в деле разобрался участковый Новогрудского РОВД, которому помогали небезразличные граждане. Машину, на которой стрелок приехал на пустырь, вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

Стрелял по собаке местный житель. Милиции он объяснил, что у него не было хулиганских побуждений. Просто к нему на участок часто забегали бродячие собаки и мешали отдыхать. В тот день он увидел пса и решил застрелить его из пневматического оружия.

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 15.45 КоАП (жестокое обращение с животными). Суд Новогрудского района признал его виновным, назначил штраф в размере 10 базовых величин – 290 рублей.

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Теги: Гродно
 
 
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История произошла больше месяца назад в Новогрудке, мужчина без видимой причины начал стрелять по собаке из пневматики недалеко от магазина.
 
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