В Докшицком районе за три дня нашли более 700 снарядов времен войны

Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе сотрудники отряда разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил с 12 апреля проводят очистку местности, на которой в довоенное время располагался склад боеприпасов.





За три дня саперы обнаружили более 700 артиллерийских снарядов.

Разминирование продолжается. Боеприпасы уничтожат.



