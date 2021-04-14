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В Докшицком районе за три дня нашли более 700 снарядов времен войны
Источник материала: Tut.by
В Докшицком районе сотрудники отряда разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил с 12 апреля проводят очистку местности, на которой в довоенное время располагался склад боеприпасов.
За три дня саперы обнаружили более 700 артиллерийских снарядов.
Разминирование продолжается. Боеприпасы уничтожат.
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За три дня саперы обнаружили более 700 артиллерийских снарядов.
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