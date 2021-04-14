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Пила успокоительное: водитель из Бреста поставила антирекорд по промилле

14.04.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Жительница Бреста, управлявшая автомобилем, поставила антирекорд по промилле – 3,7, сообщили в пресс-службе управления ГАИ Брестского облисполкома.

Инспекторы ГАИ остановили машину Peugeot ближе к ночи 8 апреля на улице Гоголя областного центра: внимание правоохранителей привлекло то, что авто виляло в по проезжей части.

"За рулем оказалась 28-летняя брестчанка с признаками алкогольного опьянения. В беседе девушка сказала, что дома выпила 1,5 баночки успокоительных капель, но алкоголь не употребляла", – сказали в ГАИ.

При этом впоследствии на медицинском освидетельствовании выяснилось, что в выдыхаемом у нее воздухе 3,7 промилле алкоголя.

За нетрезвую езду в отношении брестчанки инспекторы составили административный протокол.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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За нетрезвую езду в отношении 28-летней брестчанки инспекторы составили административный протокол.
 
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