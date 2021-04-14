Виноваты индюки: в Ветковском районе прошел суд по делу о поврежденном авто

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Суд Ветковского района взыскал ущерб с местного жителя за поврежденный автомобиль соседа, который поцарапали индюки, сообщили Sputnik в Верховном суде Беларуси.

Как следует из материалов дела, истец в своем заявлении указал, что 21 августа 2020 года припарковал автомобиль марки Chevrolet Niva возле дома в одной из деревень Ветковского района. А через пару дней он обнаружил, что его автомобиль поцарапан индюками, принадлежащими ответчику, который проживает по соседству.

Пошел на принцип

В материалах дела указано, что осматривать поврежденный индюками автомобиль хозяин птиц отказался, отрицая данный факт. Истец вызвал милицию, сотрудники зафиксировали факт повреждения автомобиля.

Согласно заключению об оценке размер вреда, причиненного транспортному средству 3 059 рублей 49 копеек.

"В судебном заседании было установлено, что характер и локализация имевшихся на автомобиле повреждений в виде нарушения целостности лакокрасочного покрытия полностью согласуются с представленными фотоматериалами и объяснениями истца об обстоятельствах их причинения", - сообщили Sputnik в среду в Верховном суде.

Определяя сумму, подлежащую взысканию с ответчика, суд руководствовался заключением о размере вреда, в связи с чем пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска и взыскании в пользу истца суммы ущерба без учета НДС.

"Решением суда Ветковского района исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу взыскано в счет возмещения ущерба 2 549 рублей 58 копеек, расходы по оплате услуг оценщика в размере 120 рублей", - рассказали в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда, проверив в апелляционном порядке законность и обоснованность решения районного суда по жалобе ответчика, пришла к выводу о том, что требования истца удовлетворены районным судом обоснованно и решение суда вступило в законную силу.

Домашняя индейка - один из распространенных в Беларуси видов домашних птиц. Они являются вторыми по величине домашними птицами после страусов. Живая масса взрослых индюков 9-35 кг, индеек 4,5-11 кг. Этот вид домашних птиц считается достаточно агрессивным, у индюков мощные когти на лапах и клювы. Но они привыкают к человеку и очень преданны тому, кто постоянно ухаживает за ними.