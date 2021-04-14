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Умер Анатолий Клышко – автор легендарного "Букваря"

15.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Писатель, педагог и переводчик Анатолий Клышко скончался на 86-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook поэт Михаил Скобла.

"Покинул этот мир Анатолий Клышко, по "Букварю" которого учились миллионы белорусов", – написал он.

Клышко родился 16 апреля 1935 года в крестьянской семье в деревне Данейки Барановичского района. Учился в Новогрудском педагогическом училище, затем на филфаке БГУ, в аспирантуре при Институте литературы имени Янки Купалы АН БССР. Работал в газете "Літаратура і мастацтва", редакции журналов "Полымя" и "Юнацтва", на киностудии "Беларусьфильм", с 1971 года – в Институте педагогики Министерства просвещения БССР.

Свой знаменитый "Букварь" Клышко создал в 1968 году, книга до сих пор считается лучшим учебником для первоклассников: в Беларуси он переиздавался 23 раза.

 
Теги: Минск
 
 
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Писателю и педагогу в этом году исполнилось бы 86 лет – до своего дня рождения он не дожил два дня.
 
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