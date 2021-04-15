Пятеро детей погибли на пожаре в российской деревне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Пятеро детей стали жертвами пожара в селе Бызово в Свердловской области, сообщили в Следственном комитете РФ.

"В ночь на 15 апреля 2021 года в селе Бызово Пригородного района Свердловской области в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей", - сообщили в СК.

Кроме того, пострадали еще четыре человека, в том числе двое детей. Они находятся в больнице.

На месте происшествия в настоящее время работают следователи, криминалисты, сотрудники МЧС и полиции. "Проводится осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи, в которой произошла трагедия", - добавили в СК.

Для установления причин гибели детей и возгорания назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Среди версий пожара называется ветхая электропроводка. По информации прокуратуры, очаг пожара мог находиться в бывшем хлеву, где семья хранила вещи.